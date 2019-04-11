"Тряхнем стариной?" Легков намекнул на возвращение?

Российский лыжник Александр Легков оставил загадочное сообщение в Инстаграме. Олимпийский чемпион Сочи-2014 в апреле 2018 года официально объявил о завершении карьеры.

Сегодня он опубликовал совместную фотографию с тренером Маркусом Крамером и специалистом по физподготовке Изабель Кнауте и подписал ее: "Как в старые добрые времена. Как же я скучаю по этим годам! Ну что, тряхнем стариной?"

6 апреля Легков стал бронзовым призером Югорского марафона.

"Раньше просил перекрывать мне доступ на спортивные сайты". Огонь от Легкова