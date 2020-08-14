«Трудно, страшно и небезопасно». Российские лыжники тренируются на федеральной трассе

Тренер сборной России Юрий Бородавко рассказал о том, как лыжники проводят предсезонный сбор в Кабардино-Балкарии.

— В Терсколе нет лыжероллерной трассы, поэтому приходится заниматься прямо на дороге, — приводит официальный сайт ОКР слова Бородавко. — Главная сложность заключается в том, что это федеральная трасса с очень оживленным движением. Проводить интервальные тренировки или отрабатывать скоростные участки на ней трудно, страшно и небезопасно. Стараемся находить максимально прямые отрезки, где водители имеют максимальный обзор и больше возможностей для маневра. Тем не менее в этом есть и свои плюсы — найти столь затяжные подъемы в Европе нам не удавалось.