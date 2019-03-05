Третий эстонский лыжник признался в применении допинга

Еще один эстонский лыжник признался в применении допинга после раскрытия австрийской и немецкой полицией международной допинговой сети. 33-летний Алго Кярп подтвердил в интервью Õhtuleht, что несколько лет применял допинг, хотя ранее он не раз заявлял о своей "чистоте" и о том, что на лыжников в Эстонии оказывается слишком сильное давление, а результаты не оправдывают совершенных вложений.

Отметим, что лучшим достижением Кярпа является 17-е место в гонке на 50 км классическим стилем на Олимпиаде в Пхенчхане. В нынешнем сезоне Кярп не участвовал на этапе Кубка мира в Отепя и пропустил чемпионат мира в Зефельде, где и была вскрыта допинговая сеть. Ее участниками стали десятки спортсменов и специалистов, в том числе два эстонских лыжника помимо Кярпа – это Андрус Веерпалу и Карел Таммьярв.