Бородавко — о ситуации с домом родителей Большунова: «Пока Александр не отвечает. На днях свяжемся с ним»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко ответил на вопрос «СЭ», связывался ли он с лыжником Александром Большуновым после ситуации с домом его родителей.

Ранее сообщалось, что дом родителей трехкратного олимпийского чемпиона в Брянской области уничтожен прямым попаданием украинского боеприпаса.

«Пока Большунов не отвечает. Он только приехал с отдыха, еще не связывались. На днях свяжемся», — сказал Бородавко «СЭ».

25 апреля после попадания боеприпаса в дом в селе Подывотье Севского района начался пожар, после чего строение полностью сгорело.