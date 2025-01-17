Бородавко: «Все эти переезды не добавляют Большунову спортивной формы»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья Александра Большунова.

«Конечно, все эти переезды не добавляют Александру спортивной формы. Он тренировался. Надеемся, что, если все-таки он выйдет на старт, с каждым забегом его состояние должно улучшаться. Думаю, что завтра увидим его в финале», — сказал Бородавко «СЭ».

В четверг, 16 января, Большунов пропустил гонку на 15 километров на этапе Кубка России в Казани. Спортсмен заявлен на спринт, который пройдет в субботу, 18 января.