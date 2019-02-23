Тренер Устюгова считает, что у его подопечного обостренное чувство справедливости

Иван Брагин, личный тренер Сергея Устюгова, заявил, что его подопечный отказался от участия в командном спринте из-за обостренного чувства справедливости.

- Я считаю, что в нем говорит слишком обостренное чувство справедливости, он считает, что не должен занимать чужое место, - сказал Брагин ТАСС. - После гонки он сказал, что будет справедливым, если побежит Глеб Ретивых, потому что он заслужил это право. Я сказал Сергею, что в спринте он неправильно построил тактику на забег, и за это он поплатился.

Изначально участие в командном спринте, который состоится в воскресенье, должны были принимать Александр Большунов и Сергей Устюгов. Но после того, как Устюгов финишировал девятым в скиатлоне, он заявил, что не заслуживает права стартовать в гонке и отдал свое место Глебу Ретивых.

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