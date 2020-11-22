Тренер Устюгова рассказал о болезни лыжника

Маркус Крамер, тренер российского лыжника Сергея Устюгова рассказал о состоянии спортсмена. Ранее стало известно, что Устюгов пропустит первый этап Кубка мира в Руке (Финляндия) по состоянию здоровья.

— В начале сбора он заболел, поэтому тренировался только неделю, — приводит ТАСС слова Крамера. — В Руке он стартовать не будет, мы готовим его к этапу в Давосе. Болезнь Устюгова не вызвана коронавирусной инфекцией.

Этап Кубка мира в Руке пройдет с 27 по 29 ноября.