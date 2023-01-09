Тренер Устюгова оценил возможность нового столкновения своего спортсмена с Большуновым

Личный тренер Сергея Устюгова Иван Брагин не думает, что столкновение его спортсмена с Александром Большуновым повторится на этапе Кубка России в Сыктывкаре. На предыдущем этапе в Красногорске Устюгов и Большунов резко высказывались друг о друге в СМИ, а полуфинал конькового спринта закончился для обоих жесткой аварией на трассе.

— Все ждут от этого этапа противостояния Устюгова и Большунова. Как думаете, возможно ли что-то подобное, что было в Красногорске?

— Думаю, что вряд ли. Гонка покажет, что будет, но, думаю, парни сделают правильные выводы и перестанут уже друг друга выбивать из соревнований. Мне кажется, будет хорошее соперничество и опять интересная гонка.

— У кого шансов больше в классическом спринте?

— Лыжня покажет. Спринт — такая дистанция, где очень много всяких составляющих. Контактная борьба, от инвентаря многое зависит, от скольжения. Заранее предугадать результат сложно, — сказал Брагин «СЭ».

Этап Кубка России в Сыктывкаре пройдет с 12 по 15 января. Программу этапа откроют спринты классическим стилем.