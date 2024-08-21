Лыжи
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 11:58

Тренер Степановой: «Стать мамой — хорошая новость, но не надо считать ее отсутствие «потерей» для лыжных гонок»

Зарина Халимхонова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин в комментарии «СЭ» отреагировал на информацию о беременности лыжницы Вероники Степановой.

Ранее спортсменка объявила о том, что ждет ребенка и по этой причине пропустит новый соревновательный сезон.

«Стать мамой — это хорошая новость. Поэтому не надо считать отсутствие Вероники в предстоящем сезоне как «потерю» для лыжных гонок. Одно с другим несопоставимо. В таких ситуациях никогда не загадываю о сроках декретного отпуска и возвращения в спорт. Если Вероника захочет вернуться через год на прежний уровень, я только поддержу ее! Но важнее — здоровье ребенка и матери. Сейчас она в декретном отпуске, поэтому я не ставлю никаких целей на год вперед», — сказал Сорин «СЭ».

Также тренер ответил на вопрос, кто будет новым обладателем Кубка России по лыжным гонкам.

«Все те же сильнейшие спортсмены, кто претендовал в прошлом сезоне: Анастасия Кулешова, Елизавета Пантрина. Надеемся, Татьяна Сорина восстановится и даст бой девчонкам», — добавил Сорин.

В сезоне-2023/24 Степанова выступала за сборную Архангельской области и стала обладательницей Большого хрустального глобуса в женской части соревнования. С сезона-2024/25 она планировала выступать за Республику Татарстан.

Сборная России по лыжным гонкам
Вероника Степанова
Егор Сорин
0
Читайте также
Чемпионат Франции по футболу: основная информация о сезоне-2024/25
Федерация гребли не пустила лидеров сборной России на чемпионат мира
Опубликованы кадры брошенных позиций ВСУ в Нью-Йорке с американским оружием
Отказались от Шипачева, дали Разину новый контракт, проводили Мозякина. Что происходит с «Металлургом» в межсезонье КХЛ
Кадыров презентовал Путину макет названного в честь президента района Грозного
На Западе назвали последствия решения Киева о запрете УПЦ
Популярное видео
«Трактор» уверенно переиграл «Авангард»
Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Степанова из-за беременности пропустит сезон-2024/25

Чехия отказалась от проведения этапа Кубка мира по лыжным гонкам
Новости
RSS RSS
Все новости