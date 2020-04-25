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Тренер Сергея Устюгова рассказал о его задачах на сезон

13:46
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Тренер российского лыжника Сергея Устюгова Маркус Крамер считает, что его спортсмен будет бороться за медали на чемпионате мира 2021 года.

— Мы переписываемся и общаемся около 2-3 раз в неделю, — цитируют «РИА «Новости» Крамера. — Сейчас он и все остальные члены моей группы стараются кататься на лыжах как можно дольше и чаще. Мы начнем с плановых тренировок на каждый день. Сергей будет бороться за медали в Оберстдорфе. Это главная цель.

Устюгов — двукратный чемпион мира, победитель престижной многодневки «Тур де Ски» сезона-2016/17.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200425/1570555703.html

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