Тренер сборной России рассказал об аварии сервисеров команды

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал об аварии, в которую попали представители национальной команды. Автобус с сервисерами сборной занесло на границе Италии и Швейцарии, он выехал на лед и надломил его.

— Мы шокированы, но рады, что все в порядке, — цитирует Aftonbladet Крамера. — Дорога была покрыта льдом, автобус занесло, и он проехал 50 метров по склону.

Все шестеро пострадавших прибыли на месте, их осмотрел врач. Они готовы приступить к работе.