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Тренер сборной России подвел итог эстафеты на этапе Кубка мира в Лиллехаммере

13:32
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал «СЭ» итоги эстафеты на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

«Обычная эстафетная гонка. Достаточно легкая. Заняли второе и четвертое место — это вроде неплохо. Сергей Устюгов смог придать определенную борьбу на финише. В принципе, результат ожидаемый», — сказал Бородавко «СЭ».

Гонку выиграла первая норвежская команда. Второе место заняла вторая сборная России, в состав которой вошли Александр Терентьев, Илья Семиков, Артем Мальцев и Сергей Устюгов.

Первая сборная России, за которую пробежали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Иван Якимушкин, финишировала четвертой.

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Данил Алешин все материалы автора
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