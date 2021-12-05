Тренер сборной России подвел итог эстафеты на этапе Кубка мира в Лиллехаммере

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал «СЭ» итоги эстафеты на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

«Обычная эстафетная гонка. Достаточно легкая. Заняли второе и четвертое место — это вроде неплохо. Сергей Устюгов смог придать определенную борьбу на финише. В принципе, результат ожидаемый», — сказал Бородавко «СЭ».

Гонку выиграла первая норвежская команда. Второе место заняла вторая сборная России, в состав которой вошли Александр Терентьев, Илья Семиков, Артем Мальцев и Сергей Устюгов.

Первая сборная России, за которую пробежали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Иван Якимушкин, финишировала четвертой.