Тренер сборной России: Клебо «рюкзачил» за Большуновым? Сложно его критиковать, он увидел, что не может убежать"

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» прокомментировал итоги мужской гонки преследования в финской Руке. Йоханнес Клебо выиграл, проведя около половины гонки за спиной Александра Большунова, опередив его затем на финише.

— По сравнению с прошлым годом Большунов сделал шаг вперед, в прошлом году в Руке он не был в призовых местах, — сказал Бородавко. — И радует, что в трех гонках он постоянно прибавлял, улучшал динамику по физическому состоянию. Хоть он в итоге и проиграл Клебо.

— Норвежцы в преследовании откровенно «рюкзачили», это продолжается уже не одну гонку. Можно ли как-то с этим бороться и как вы относитесь к такой тактике?

— С этим бороться очень трудно. Нигде в правилах ничего на этот счет не прописано. Можешь идти вперед — иди, можем убегать — убегаем. Но более слабые соперники всегда стараются сидеть на хвосте, удержаться за более сильным. Не то чтобы я сейчас про норвежцев, просто это явление было, есть и будет всегда. У нас же не велогонка с раздельным стартом, где нельзя ни на ком висеть. Здесь все в пределах правил, спортсмены всегда стараются занять лучшую позицию, выдержать свою тактику. Кого-то критиковать за «рюкзачество» нельзя.

Клебо в начале пошел на все деньги, как сам сказал, потом увидел по результатам, что убежать не может, расстояние сокращается. Когда от отрыва осталось 20 секунд, он бросил бежать и устроился за Александром. А затем одержал победу в спринтерском стиле. Да, всегда идет контактная борьба, и тот же Иверсен может на лыжи наступить, он этим отличался. Но, думаю, Александр уже заставил себя уважать и не позволяет заниматься уж откровенными гадостями на трассе. (Дмитрий Кузнецов)