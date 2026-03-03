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Лыжные гонки

3 марта, 07:02

Бородавко — о лыжниках сборной в Росгвардии: «Чем это отличается от иностранцев?»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» высказался о том, что многие российские лыжники приписаны к государственным силовым структурам, в том числе к Росгвардии.

— Если у наших лыжников такие проблемы с получением нейтральным статуса, реально ли предпринять усилия, чтобы спортсмены не были приписаны к госструктурам? На Олимпиаде такое мнение слышал.

— Кроме всего есть еще любовь к своей стране, к флагу. Честность и преданность. Ни один спортсмен не отличается в этом смысле от зарубежных коллег. Чем Большунов отличается от любого зарубежного спортсмена, который точно так же служит в каких-то спецструктурах? Абсолютно ничем не отличается. Поэтому это надуманное наказание, лишь бы не пустить.

— Какие-то сигналы к возвращению есть?

— Мы готовы. И спортсмены все очень хотят этого. Сразу повысится мотивация у каждого спортсмена тренироваться с удвоенной, с утроенной силой и стремиться выйти на прежние кондиции. Но, к сожалению, не все зависит от нас. Мы можем только смириться и ждать того момента, когда нас допустят опять на международную арену.

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Сборная России по лыжным гонкам
Юрий Бородавко
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