Бородавко отреагировал на отмену этапа Кубка мира в Словении

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал отмену этапа Кубка мира в словенской Планице из-за коронавируса.

«Ситуация неприятная, поскольку весь план подготовки был рассчитан на то, чтобы за счет старта выходить на более высокую форму. Мы будем что-то думать, вполне вероятно, что будем участвовать в каких-то европейских стартах, фисовских. Что касается беспокойств по поводу Олимпиады, по крайней мере, до этого FIS уже объявлял, что соревнования в Пекине состоятся. Будем надеяться, что в Китае более жесткий контроль, будем жить в «пузыре». Вероятность того, что Олимпийские игры все-таки состоятся, очень большая», — сказал Бородавко «СЭ».

Этап Кубка мира Планице должен был пройти с 22 по 23 января. В программу соревнований входили классические спринтерские гонки и скиатлоны.