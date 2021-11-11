Тренер сборной России: «Не хочу оправдываться за результат тренировки с биатлонистами»

Тренер сборной России Олег Перевозчиков прокомментировал результаты недавней контрольной тренировки на сборе в якутском Алдане. Тогда победил спортсмен его группы Андрей Мельниченко, а второе и третье места заняли биатлонисты Эдуард Латыпов и Даниил Серохвостов.

«У нас в Алдане не было хороших лыж — так как мы оттуда собирались обратно в Европу, взяли с собой по минимуму вещей, чтобы не было перевеса. Могу ошибиться, но слышал, что биатлонисты откатывали лыжи и выбирали среди двух-трех пар. Им это было важно, потому что они из Алдана едут сразу на отбор в Ханты-Мансийск, весь инвентарь у них с собой. Мы же просто взяли тренировочные лыжи, запарафинили их и побежали. Но поймите меня правильно, я не оправдываюсь. Даже если бы мы показали такой же результат на боевых лыжах, я бы точно так же к нему отнесся. Это все ни о чем не говорит», — объяснил Перевозчиков.

Полностью интервью с Перевозчиковым можно прочитать здесь