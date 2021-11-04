Тренер сборной России Крамер высказался об исследовании про расстройство пищевого поведения

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер высказался по поводу исследования о расстройстве пищевого поведения (РПП) в Норвегии.

В результате опроса 300 учеников старших классов в Норвегии, которые занимаются лыжами или биатлоном, выяснилось, что 29 процентов девочек от 16 до 19 лет имеют нарушение пищевого поведения, что может привести к РПП.

«Это просто удивительно и означает, что проблема очень серьезна. Поэтому я против того, чтобы женщины в будущем бегали такие же дистанции, как и мужчины. Если мы это сделаем и дистанция для женщин будет увеличина, то проблема только усугубится. Девушек с РПП станет еще больше. Такая проблема есть и в России, и в Германии. Но данные о норвежских лыжницах просто неверотяны», — приводит слова Крамера Dagbladet.