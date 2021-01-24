Тренер сборной Норвегии заявил, что он в шоке от действия Большунова

Тренер сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум прокомментировал эпизод с участием Александра Большунова в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти.

«Я просто шокирован его поведением. У нас лыжнные гонки, а не ММА или единоборства. Такого я никогда не видел в лыжных гонках, — цитирует Носсума NRK. — Надеюсь, что никогда не увижу снова. Такое нападение должно иметь последствие. Полагаю, что FIS скоро примет решение».

Норвежские лыжники Эмиль Иверсен и Пол Гульберг также удивлены произошедшим на финише гонки.

«Как раз об этом я говорил вчера. Сегодня он позволил себе слишком много. Ему надо немного успокоиться, пройтись и подышать», — отметил Иверсен.

«Ему помешали на финише, но то, что случилось потом, совершенно непозволительно. Я в шоке. Даже не верю, что такое произошло», — заявил Гульберг.

Напомним, Большунов на финише боролся с финном Йони Мяки за второе место. Мяки оттеснил россиянина к краю трассы, что в итоге очень ему помешало. По мнению Сорина, финский лыжник действовал неправомерно.

Большунов в ответ ударил Мяки палкой по спине, а после финиша въехал в команду соперников. Сборная с лыжником в итоге была дисквалифицирована, бронза перешла второй команде России.

Видео скандального финиша Большунова: стычка с финном на трассе и после гонки