Тренер сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум поделился мнением о травме Йоханнеса Клебо. Норвежец сломал палец, ударив по игровому автомату.

— Я не врач, поэтому ничего не могу сказать точно, — цитирует Носсума NRK. — Мы верим, что ему по силам выступить там. Однако рисковать возможным ухудшением состояния пальца не стоит. За ним будут внимательно следить, и решение об участии в «Тур де ски» будет принято непосредственно перед соревнованиями.

Мне очень жаль Йоханнеса. Конечно, это была необязательная травма. Это понятно по тому, как все произошло. Подобные вещи не являются чем-то необходимым. Но у Клебо сильный соревновательный инстинкт, наверное, это повлияло.

Надеюсь, он извлечет урок. Я бы не хотел, чтобы подобное случилось в это же время в ближайшие три года.

Этап Кубка мира в Фалуне пройдет 8-9 февраля. Ранее Клебо пропустил чемпионат Норвегии.