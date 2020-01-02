Тренер сборной Норвегии: «Клебо рано списывать себя со счетов»

Тренер спринтерской группы сборной Норвегии по лыжным гонкам Арильд Монсен прокомментировал слова Йоханнеса Клебо по поводу расклада на «Тур де Ски«-2019/20. После четвертого этапа — гонки преследования — Александр Большунов вышел в лидеры, опередив Клебо на 26 секунд. Норвежец посетовал, что у него осталось мало шансов на победу.

— Ему рано списывать себя со счетов, — цитирует Монсена NRK. — Возможно, он так готовится к тому, что будет дальше. На решающем подъеме он будет не самым сильным. Но ему не стоит сдаваться. Всякое может случиться, не считаю ситуацию плачевной. Возможно, таким образом он готовится к следующей гонке. Ему тяжело.