Тренер российских лыжников объяснил причины неудач на последних гонках

Тренер сборной России по лыжам Юрий Бородавко в интервью «СЭ» рассказал о причинах проблем на этапе Кубка мира в Лахти. После успешного «Тур де ски» россияне не смогли оказать сопротивление вернувшимся на международную арену норвежцам, взяв лишь одну медаль в четырех гонках.

— Все всё понимают, «Тур де ски» — не самые простые соревнования, и восемь гонок за 10 дней дали о себе знать. Нужно было отдохнуть, восстановиться. Форма снизилась, конечно. Так что сравнивать эти два старта не совсем логично. Никакой паники в команде нет.

Да можно было бы что-то пропустить, как сделали итальянцы, французы, которые предпочли кататься дома и вернуться к Фалуну. Конечно, было тяжело, кому-то нужно действительно чуть больше восстановиться. Масса вариантов, но мы все же решили, что лучше пойти за счет гонок, стартов. Думаю, если бы у спортсменов были нормальные лыжи, результаты могли быть несколько другими. В Лахти они были не на высоте на обеих дистанциях.

Но здесь больше человеческого фактора, нет корреляции с теплой температурой. Есть нюансы тестирования, которые наши ребята полностью не учли. И у них в итоге остались другие варианты смазки. Промахнулись, скажем так. Всё это дело проанализировали, нашли ошибки, понимают, в чем проблема. Надеемся, больше такого не будет.

(Дмитрий Кузнецов)

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