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Тренер норвежцев — о Большунове: «Александр — марафонский талант»

19:11
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Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал победу Александра Большунова в королевском классическом марафоне в Осло.

Россиянин преодолел дистанцию в 50 километров за два часа, восемь минут и 5,3 секунды. На 0,9 секунды от него отстал норвежец Симен Крюгер. Еще один представитель Норвегии Эмиль Иверсен на третьей позиции.

— Большунов — марафонский талант Божьей милостью, — рассказал Носсум TV2. — С ним сложно тягаться в дистанционных гонках. Это он показывает уже несколько лет. Но на самом деле я вполне доволен. Симен провел по-настоящему хорошую гонку и предпринял попытку, но ему немного не хватило в спурте.

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