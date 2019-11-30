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Тренер Непряевой: «Наталья смогла очень хорошо отработать финиш»

15:21
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Тренер Натальи Непряевой Юрий Бородавко оценил ее выступление в гонке с раздельным стартом на классическим стилем на первом этапе Кубка мира в финской Руке. Россиянка заняла третье место.

Для Натальи эта гонка была достаточно тяжелой, она начала с девятого места, постепенно продвигалась выше, — цитирует Бородавко ТАСС. — Приятно, что она смогла очень хорошо отработать финиш, что позволило ей занять третье место, — отметил Бородавко. — Мы видим, что она еще может добавлять. Надеемся на будущее, что она еще порадует нас призовыми местами.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7234659

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