Тренер Непряевой: «Наталья смогла очень хорошо отработать финиш»

Тренер Натальи Непряевой Юрий Бородавко оценил ее выступление в гонке с раздельным стартом на классическим стилем на первом этапе Кубка мира в финской Руке. Россиянка заняла третье место.

— Для Натальи эта гонка была достаточно тяжелой, она начала с девятого места, постепенно продвигалась выше, — цитирует Бородавко ТАСС. — Приятно, что она смогла очень хорошо отработать финиш, что позволило ей занять третье место, — отметил Бородавко. — Мы видим, что она еще может добавлять. Надеемся на будущее, что она еще порадует нас призовыми местами.