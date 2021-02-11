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Тренер молодежной сборной России прокомментировал столкновение Фалеевой с чешской лыжницей

19:32
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Старший тренер по молодежи и юниорам Владимир Тимофеев прокомментировал для «СЭ» эпизод с падением чешской лыжницы Терезы Берановой, после которого Анастасию Фалееву лишили золотых медалей на чемпионате мира в Вуокатти.

«Было два нарушения, которые камера четко показала. Сначала была помеха «в коридоре». Это то место, где ни в коем случае нельзя никак мешать соперникам. Сначала был удар по левой лыжи, потом по правой. Хорошо, что нет дисквалификации. Настя сможет выступать в других стартах. Конечно, мы всегда хотим побеждать, но здесь сама ситуация этого не позволяет», — сказал Тимофеев «СЭ».

11 февраля Фалееву лишили золота, которое она завоевала в спринте классическим стилем на юниорском чемпионате мира в Вуокатти (Финляндия).

(Владимир Пушкарев)

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