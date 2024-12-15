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Лыжные гонки

Сегодня, 22:25

Бородавко назвал спортивное разочарование 2024 года: «Потепление почти незаметно»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о спортивном событии, которое разочаровало его в 2024 году.

«Не меняется отношение к российскому спорту во многих федерациях. Протесты продолжаются, потепление почти незаметно. С большой долей иронии отношусь, когда говорят, что нас допустят до зимних Олимпийских игр», — сказал Бородавко «СЭ».

Российские спортсмены отстранены от турниров под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) с 2022 года.

Юрий Бородавко
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