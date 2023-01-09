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Сегодня, 10:52

Тренер Устюгова рассказал о самочувствии спортсмена перед этапом Кубка России в Сыктывкаре

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Личный тренер Сергея Устюгова Иван Брагин рассказал «СЭ» о том, что лыжник выступит на этапе Кубка России в Сыктывкаре.

— Сергей в Сыктывкаре ведет подготовку. По поводу участия будет принимать решение перед гонкой в зависимости от самочувствия.

— Всю программу собирается бежать?

— Будет приниматься решение конкретно в дни соревнований.

— В каком он состоянии? Как провел новогодние каникулы?

— Все хорошо. Тьфу-тьфу-тьфу. Пока не болеет. Он встретил праздник и 5 января вылетел в Сыктывкар всей семьей. Готовится, — сказал Брагин «СЭ».

Этап Кубка России в Сыктывкаре пройдет с 12 по 15 января.

Сергей Устюгов
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