Тренер Лихтенштейна Черноусов отреагировал на возможный переход в сборную Нортуга

Российский и швейцарский лыжник Илья Черноусов прокомментировал слова двукратного олимпийского чемпиона Петтера Нортуга о возможном выступлении за Лихтенштейн.

«Прямо сейчас не могу так много сказать, но лично я всегда Петтеру рад», — приводит слова Черноусова Dagbladet.

Ранее норвежский спортсмен упоминал о такой возможности.

38-летний Нортуг — 2-кратный олимпийский чемпион, 14-кратный чемпион мира, дважды становился обладателем Кубка мира.