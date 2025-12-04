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Лыжные гонки

Сорин: «Заявим Бакурова на гонку 7 декабря. Ограничения с Большунова будут сняты»

Алина Савинова
Александр Большунов.
Фото Global Look Press

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал, когда получивший повреждение Александр Бакуров планирует выйти на старт.

29 ноября после финиша в полуфинале спринта на первом этапе Кубка России в Кировске Александр Большунов толкнул Бакурова, который стоял облокотившись на рекламный баннер, и тот упал, в результате чего сильно ушиб ногу. ФЛГР приняла решение отстранить Большунова от соревнований до момента восстановления Бакурова.

«Состояние у Бакурова нормальное. Мы в любом случае будем заявлять его на воскресную гонку 7 декабря, масс-старт классикой. Заявлять мы его точно будем, соответственно все ограничения с Александра Большунова будут тоже сняты. А уже побежит ли Бакуров или нет в этот день, мы примем решение утром в воскресенье перед стартом», — цитирует Сорина «ВсеПроСпорт».

Большунов сначала отказался признавать свою вину за нападение на Бакурова в полуфинале спринта, однако потом записал видеообращение, в котором заявил, что поступил неправильно.

Источник: ВсеПроСпорт
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Александр Бакуров
Александр Большунов
Егор Сорин
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