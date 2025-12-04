Сорин: «Заявим Бакурова на гонку 7 декабря. Ограничения с Большунова будут сняты»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал, когда получивший повреждение Александр Бакуров планирует выйти на старт.

29 ноября после финиша в полуфинале спринта на первом этапе Кубка России в Кировске Александр Большунов толкнул Бакурова, который стоял облокотившись на рекламный баннер, и тот упал, в результате чего сильно ушиб ногу. ФЛГР приняла решение отстранить Большунова от соревнований до момента восстановления Бакурова.

«Состояние у Бакурова нормальное. Мы в любом случае будем заявлять его на воскресную гонку 7 декабря, масс-старт классикой. Заявлять мы его точно будем, соответственно все ограничения с Александра Большунова будут тоже сняты. А уже побежит ли Бакуров или нет в этот день, мы примем решение утром в воскресенье перед стартом», — цитирует Сорина «ВсеПроСпорт».

Большунов сначала отказался признавать свою вину за нападение на Бакурова в полуфинале спринта, однако потом записал видеообращение, в котором заявил, что поступил неправильно.