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Сегодня, 15:18

Бородавко: «Хотелось бы поскорее иметь соревновательную практику на международной арене»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в комментарии «СЭ» выразил надежду на возвращение российских спортсменов на международную арену.

«Надежда, конечно, есть. Ради этого мы и продолжаем готовиться. Поддерживаем свою форму. Хотелось бы поскорее иметь соревновательную практику на международной арене», — сказал Бородавко «СЭ».

Российские спортсмены отстранены от турниров под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) с 2022 года.

Юрий Бородавко
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