Бородавко: «Хотелось бы поскорее иметь соревновательную практику на международной арене»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в комментарии «СЭ» выразил надежду на возвращение российских спортсменов на международную арену.

«Надежда, конечно, есть. Ради этого мы и продолжаем готовиться. Поддерживаем свою форму. Хотелось бы поскорее иметь соревновательную практику на международной арене», — сказал Бородавко «СЭ».

Российские спортсмены отстранены от турниров под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) с 2022 года.