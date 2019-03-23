Тренер: "Большунову будет трудно догнать Клебо в общем зачете Кубка мира"

Тренер Юрий Бородавко отметил, что россиянину Александру Большунову будет трудно догнать норвежца Йоханнеса Клебо в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам из-за состояния трассы на этапе в канадском Квебеке.

Большунов занял седьмое место в гонке с общего старта на 15 км классическим стилем на заключительном этапе Кубка мира, который проходит в канадском Квебеке. Победителем стал Клебо, который является лидером общего зачета Кубка мира. Большунов занимает второе место, отставая от норвежца на 42 очка.

- Пока эмоции берут верх, так что комментировать не хочется, - цитирует ТАСС Бородавко. - Седьмое место, обидно, сломанная палка. Бросалась в глаза не очень хорошая работа лыж. Нужно немножко остыть, переговорить с Александром, а уже потом делать какие-то выводы.

Шансы всегда есть. Единственное, снег здесь очень мягкий, так что будет очень трудно по такому вязкому снегу. Посмотрим, как это будет. Конечно, хочется надеяться, подождем до завтра.