Тренер Большунова: "Второе место в общем зачете Кубка мира - большой прогресс"

Юрий Бородавко, явлющийся тренером российского лыжника Александра Большунова, заявил, что второе место в общем зачете Кубка мира является хорошим результатом для его подопечного. 22-летний спортсмен стал третьим в заключительной гонке сезона - пасьюте на этапе Кубка мира в канадском Квебеке.

- Серебряная медаль в общем зачете Кубка мира - это большой прогресс, - приводит ТАСС слова Бородавко. - Александр показал хорошую стабильность. В некоторых дистанциях Большунов не смог стать чемпионом.

Обидно, что не получилось выиграть зачет, я думаю, у Александра все впереди, просто нужно сделать определенные выводы и стараться меньше ошибаться на протяжении всего сезона.

Напомним, общий зачет Кубка мира выиграл норвежец Йоханнес Клебо. Он опередил Большунова на сто очков.

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