Тренер Большунова: «Во время гонки Александр высказал все, что он думает про всех»

Тренер россиянина Александра Большунова Юрий Бородавко в интервью «СЭ» рассказал о реакции спортсмена на седьмое место в гонке преследования в Тронхейме на «Ски-туре».

Большунов, который был лидером зачета многодневки перед последним забегом, финишировал седьмым в гонке преследования. После финиша лыжник со злости бросил лыжи в рекламный щит.

— Он выпустил весь пар во время гонки, высказал все, что он думает про всех, про подготовку лыж и так далее, — сказал Бородавко. — За время гонки у него в голове много мыслей прокрутилось, думаю, стопроцентно недобрых. Когда он ехал, несколько раз сказал о том, что лыжи, так скажем, не те, которые хотелось бы.

Пока я с ним не разговаривал по горячим следам, он очень расстроен. Да все расстроены. Может быть, чуть попозже, когда успокоится и можно будет адекватно оценивать то, что произошло. Огромнейшая обида, на кону стояло многое, и победа в туре, и очки в Кубке мира. Гонка могла стать ключевой в борьбе за общий кубок. Но... это не наш день. Нам катастрофически не повезло. Весь мир сегодня перевернулся с ног на голову. (Дмитрий Кузнецов)

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