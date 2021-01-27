Тренер Большунова надеется, что Александру не будут ужесточать наказание

Наставник российского лыжника Александра Большунова Юрий Бородавко в интервью с «СЭ» рассказал об отношении к столкновения подопечного с финном Йони Мяки после эстафеты на Кубке мира в Лахти.

«У Саши не было желания врезаться в финна, вырвало крепление. Просто когда лыжи из-под тебя вылетают, получается такой вот подкат, подсечка, как у Большунова. Непроизвольно. Влияет ли это на него сейчас? Мне кажется, он абстрагируется, точка поставлена, страница перевернута. Нет смысла к этому возвращаться. Думаю, у руководства FIS хватит разума не ужесточать наказание. И в разговоре с руководителями, жюри звучало понимание ситуации. Ну и соглашусь, что правильно были принесены извинения», — сказал тренер.

В воскресенье, 24 января, российский лыжник Александр Большунов попал в скандальную ситуацию. На финишной прямой мужской эстафеты финский лыжник Йони Мяки подрезал Большунова, после чего россиянин махнул в его сторону палкой и нанес удар. После финиша Александр врезался в Мяки и уронил соперника. Россиянина дисквалифицировали за неспортивное поведение, а команду лишили бронзы в эстафете.

(Дмитрий Кузнецов)

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