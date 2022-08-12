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Сегодня, 20:23

Тренер Большунова и Непряевой заявил, что лыжники не будут менять спортивное гражданство

Руслан Минаев
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Тренер по лыжным гонкам Юрий Бородавко ответил на вопрос о том, будут ли Александр Большунов и Наталья Непряева менять спортивное гражданство.

— Мы все надеемся на то, что нас допустят до сезона. Идет подготовка. Если не допустят, будем бегать внутри страны.

— Вопрос на злобу дня: не задумываются ли Большунов и Непряева о смене гражданства?

— Нет конечно, — цитирует Бородавко «Спорт день за днем».

Большунов является 3-кратным олимпийским чемпионом. Непряева завоевала золотую медаль на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/trener-bolshunov-i-nepryaevoy-zayavil-chto-sportsmeny-ne-budut-menyat-grazhdanstvo
Александр Большунов
Наталья Непряева
Юрий Бородавко
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