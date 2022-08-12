Тренер Большунова и Непряевой заявил, что лыжники не будут менять спортивное гражданство

Тренер по лыжным гонкам Юрий Бородавко ответил на вопрос о том, будут ли Александр Большунов и Наталья Непряева менять спортивное гражданство.

— Мы все надеемся на то, что нас допустят до сезона. Идет подготовка. Если не допустят, будем бегать внутри страны.

— Вопрос на злобу дня: не задумываются ли Большунов и Непряева о смене гражданства?

— Нет конечно, — цитирует Бородавко «Спорт день за днем».

Большунов является 3-кратным олимпийским чемпионом. Непряева завоевала золотую медаль на Олимпиаде-2022 в Пекине.