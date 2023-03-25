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Большунов: «Постоянно находиться наверху все-таки очень сложно»

Большунов считает, что постоянно находиться наверху сложно
Галина Глазко
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Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов признался, что не видит смысла стремиться к идеальной форме в настоящий момент.

«Мы закончили олимпийский цикл, начали новый, и, если говорить о результатах, которые мы намереваемся показать через три года, сейчас даже правильно находиться в среднем сегменте, иметь некий внутренний резерв, который позволял бы через три года вывести организм на новый уровень нагрузок и, соответственно, результатов. Постоянно находиться наверху все-таки очень сложно», — сказал лыжник в интервью RT.

На чемпионате России в Тюмени Большунов завоевал золотые медали в скиатлоне, в гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем и в командном спринте, а также стал третьим в индивидуальном спринте. Турнир завершится 26 марта.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отстранила россиян и белорусов от заключительных стартов прошлого сезона. В октябре совет FIS продлил отстранение на сезон-2022/23.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1127823-bolshunov-priznanie-top
Александр Большунов
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