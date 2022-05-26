Трехкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова жестко раскритиковала решение Международной федерации лыжных гонок (FIS) не переизбирать Елену Вяльбе в совет организации.

«Вот козлы, что не переизбрали. Я за то, чтобы объединиться и пойти против политики, идти спортивным миром, а они, наоборот, поджевывают им всем, зачем? Я не понимаю всего этого. Была бы я палачом, им бы всем голову отрубила бы.

Вот при чем спортсмены здесь? Пускай они возюкаются между собой, но при чем спортсмены? Спортсмены должны бегать, тренироваться. Если человек занялся физической культурой и спортом, то он должен себя обязательно где-то проявлять», — цитирует Чепалову Metaratings.ru.

Выборы прошли в четверг на конгрессе FIS в Милане. Вяльбе получила 48 голосов из 115, она заняла последнее место из 23 кандидатов.

Вяльбе входила в совет Международной федерации лыжного спорта с лета 2021 года.