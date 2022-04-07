«Неприятный тип». Резцова раскритиковала Клебо

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на слова норвежского лыжника Йоханнеса Клебо об отстранении российских спортсменов от соревнований.

«Неприятный тип. Это его выбор так говорить. И его логика в какой-то степени понятна. Убрали его главного конкурента, Сашу Большунова. Но так выражаться — некрасиво. А Саше я желаю не обращать внимания. Пускай болтают» , — сказала Резцова «СЭ».

Ранее, 7 апреля, 25-летний пятикратный олимпийский чемпион назвал правильным решение об отстранении российских спортсменов от международных стартов.