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Сегодня, 13:44

«Неприятный тип». Резцова раскритиковала Клебо

Анфиса Резцова раскритиковала Клебо за слова о российских спортсменах
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на слова норвежского лыжника Йоханнеса Клебо об отстранении российских спортсменов от соревнований.

«Неприятный тип. Это его выбор так говорить. И его логика в какой-то степени понятна. Убрали его главного конкурента, Сашу Большунова. Но так выражаться — некрасиво. А Саше я желаю не обращать внимания. Пускай болтают» , — сказала Резцова «СЭ».

Ранее, 7 апреля, 25-летний пятикратный олимпийский чемпион назвал правильным решение об отстранении российских спортсменов от международных стартов.

Анфиса Резцова
Йоханнес Клебо
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