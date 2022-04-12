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«Клебо может гадость сделать. Это в крови». Анфиса Резцова — о поддержке российских спортсменов

Анфиса Резцова считает, что россиян уважают на международной арене
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Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась о поддержке российских спортсменов со стороны иностранных коллег.

«Я хочу сказать, что большинство, я думаю, поддерживают. Даже, может быть, они не высказывают это, а в душе поддерживают, потому что много лет выступают нога в ногу с нашей командой, и многие, конечно, с уважением к нам относятся. Но есть такие, в основном, наверное, норвежская команда, которые могут сказать хорошие слова, но сделать гадость.

Потому что даже немцы — они с уважением к нам. Финны, шведы — тоже с уважением. И сегодня они здороваются постоянно. А норвежцы немножко как бы... Просто один пример. Вот Клебо — вроде как бы должен уважать соперника, Большунова, но он, наоборот, может столько гадостей наделать. Он улыбнется, а столько прямо всяких подводных преград сделает ему. Это вот в крови. И большинство норвежцев так", — цитирует Резцову «КП Спорт».

В начале марта IBU отстранил от соревнований всех российских и белорусских спортсменов.

Источник: https://www.kp.ru/sports/biatlon/anfisa-rezczova-ranshe-mashin-za-olimpiadu-ne-bylo-zato-mne-dali-kvartiru/
Анфиса Резцова
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