Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась о поддержке российских спортсменов со стороны иностранных коллег.

«Я хочу сказать, что большинство, я думаю, поддерживают. Даже, может быть, они не высказывают это, а в душе поддерживают, потому что много лет выступают нога в ногу с нашей командой, и многие, конечно, с уважением к нам относятся. Но есть такие, в основном, наверное, норвежская команда, которые могут сказать хорошие слова, но сделать гадость.

Потому что даже немцы — они с уважением к нам. Финны, шведы — тоже с уважением. И сегодня они здороваются постоянно. А норвежцы немножко как бы... Просто один пример. Вот Клебо — вроде как бы должен уважать соперника, Большунова, но он, наоборот, может столько гадостей наделать. Он улыбнется, а столько прямо всяких подводных преград сделает ему. Это вот в крови. И большинство норвежцев так", — цитирует Резцову «КП Спорт».

В начале марта IBU отстранил от соревнований всех российских и белорусских спортсменов.