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Резцова — о портрете Большунова: «От норвежцев против нас можно ожидать чего угодно»

Резцова отреагировала на информацию о том, что норвежская команда использует фотографии Александра Большунова в качестве мотивации
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова норвежского тренера Эйрика Мюр Носсум о том, что норвежская команда использует фотографии российского лыжника Александра Большунова в качестве мотивации.

«С одной стороны, это знак уважения. Они повесили портрет российского лыжника. С другой стороны, это какое-то действия против Большунова. Не думаю, что такие методы помогают. Они одновременно и против Большунова, но и поклоняются ему. От норвежцев можно ожидать против нас что угодно», — сказала Резцова «СЭ».

Ранее норвежский лыжник Йоханнеса Клебо заявиил, что ему не нужно участие Александра Большунова в международных соревнованиях, чтобы мотивировать себя.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от участия в международных турнирах, решение остается бессрочным до дальнейшего уведомления.

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