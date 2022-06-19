Резцова отреагировала на информацию о том, что норвежская команда использует фотографии Александра Большунова в качестве мотивации

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова норвежского тренера Эйрика Мюр Носсум о том, что норвежская команда использует фотографии российского лыжника Александра Большунова в качестве мотивации.

«С одной стороны, это знак уважения. Они повесили портрет российского лыжника. С другой стороны, это какое-то действия против Большунова. Не думаю, что такие методы помогают. Они одновременно и против Большунова, но и поклоняются ему. От норвежцев можно ожидать против нас что угодно», — сказала Резцова «СЭ».

Ранее норвежский лыжник Йоханнеса Клебо заявиил, что ему не нужно участие Александра Большунова в международных соревнованиях, чтобы мотивировать себя.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от участия в международных турнирах, решение остается бессрочным до дальнейшего уведомления.