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«Трасса была быстрая, я под нее не подстроился». Устюгов — о выступлении на этапе Кубка мира в Планице

10:37
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Россиянин Сергей Устюгов в своем официальном Instagram опубликовал видео об итогах выступления в спринте на этапе Кубка мира в Планице.

— Это не оправдание, это небольшой анализ гонки, — объяснил Устюгов. Трасса была быстрая, cкользкая, я просто под нее не подстроился. Многие говорят, что я просто плохо размялся, но на такой трассе и в таких условиях я размялся нормально. Вывод — не надо было ездить туда (в Планицу), надо было оставаться на сборе в Тоблахе, но кто знал, что в Планице будет такая погода?

В личном спринте Устюгову не удалось пройти квалификацию.

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