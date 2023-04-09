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Тихонов — о переписке Большунова с норвежцем: «Мой совет: не езди. Расценят, будто ты пошел на поклон»

Алина Савинова
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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о переписке российского лыжника Александра Большунова с норвежским коллегой.

«Если Большунов туда поедет, с голода умрет, если у него не будет своих денег. Потому что норвежцы никогда никого не угостят. Это редкие скупердяи. Я много лет с ними соревновался. Глядя на Столтенберга, норвежцы потеряли всякое уважение как нация. С какой целью они приглашают Большунова? Побыть в гостях? Я много раз там был в гостях. За свой счет будешь пить и кушать — это сто процентов. Я норвежцам не доверяю. Большунову нужно крепко подумать. От них можно ожидать все, что угодно. Мой совет: не езди. Расценят, будто ты пошел на поклон, а ты — русский мужик, Большунов!» — цитирует Тихонова Metaratings.ru

Ранее Большунов рассказал о том, что получил сообщение от норвежского лыжника, который написал ему: «приезжай к нам, мы соскучились».

Российские лыжники отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/tikhonov-o-perepiske-bolshunov-s-norvezhcem-moi-sovet-ne-ezdi-rascenyat-budto-ty-poshel-na-poklon-a-ty-russkii-muzhik-bolshunov-242025/
Александр Большунов
Александр Тихонов
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