Тихонов назвал правильным решение об отмене этапа КМ по лыжам

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение международной федерации лыжных видов спорта отменить этап Кубка мира в Планице (Словения).

«Ситуация серьезная, много случаев с летальным исходом. У нас в биатлоне Латыпов заразился коронавирусом. А если в каждой команде один или два спортсмена будут инфицированы? Вопрос серьезный. Есть риск выступления команд на Олимпиаде в неполном составе, поэтому отменить этап Кубка мира по лыжам в Словении было правильным решением. Все могут найти места для подготовки, их достаточно на земном шаре, в том числе в Европе. У нас есть Красноярск, разница во времени совсем небольшая, да и в январе морозов там не будет. Важно, чтобы Олимпиада была полноценной, а команды выступали без потерь в составе», — сказал Тихонов «СЭ».

Этап Кубка мира по лыжным гонкам должен был пройти в Словении с 21 по 23 января. Он должен был стать заключительными стартами перед началом Олимпиады в Пекине.