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Сегодня, 07:32

Тихомиров прокомментировал возможный допуск россиян

Камила Абдурахманова
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Президент Всероссийской федерации сноуборда Денис Тихомиров отреагировал на слова главы Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Йохана Элиаша, выступившего за допуск россиян на международные турниры.

«Поживем — увидим, будет ли какое-то движение. Не знаю, мне сложно комментировать. Надеюсь, что да. Йохан Элиаш — приятный человек, симпатизирует нам, но посмотрим», — сказал Тихомиров Metaratings.ru.

Ранее Элиаш сообщил, что выступает за то, чтобы допускать российских спортсменов в нейтральном статусе, как это было на летней Олимпиаде в Париже. Он заявил, что российские атлеты, которые не связаны с силовыми структурами, не должны нести ответственность за деятельность правительства.

Источник: Metaratings.ru
Денис Тихомиров
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