Тесты Нортуга на алкоголь и наркотики будут готовы через две недели

Норвежская полиция заявила, что результаты анализа крови знаменитого лыжника Петтера Нортуга на алкоголь и наркотики будут готовы примерно через две недели, сообщает VG.

Эти тесты не имеют никакого приоритета в обработке и находятся в общей очереди. При этом от результата анализа будет зависеть наказание звездного ветерана. Если выяснится, что он управлял автомобилем в нетрезвом состоянии или под кайфом, Нортугу грозит тюремный срок. Петтер в 2014 году уже отсидел 50 дней под домашним арестом за пьяную езду.

В пятницу 34-летний бывший спортсмен был остановлен за превышение скорости — Нортуг выжал из машины 168 км/ч на участке с ограничением в 110 км/ч. После этого у нарушителя был взят анализ крови, а в результате обыска, проведенного дома у Петтера, — найдены 10 граммов кокаина. По норвежским законам хранение такого объема наркотиков не является уголовным преступлением. За превышение скорости также полагается только административный штраф. А вот если анализ крови покажет наличие в организме водителя алкоголя или наркотиков, Нортуга однозначно ждет тюрьма.