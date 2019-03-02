Тереза Йохауг: "У меня есть мотивация стать лучше и побеждать"

Норвежская лыжница Тереза Йохауг после победы в гонке на 30 километров на чемпионате мира в австрийском Зефельде заявила, что у нее остается мотивация совершенствоваться. 30-летняя спортсменка добавила, что впечатлена своими результатами на этом турнире.

- Впереди Олимпийские игры в Пекине, и у меня еще нет личной золотой медали, так что посмотрим, что произойдет в будущем, но у меня все еще есть мотивация стать лучше и побеждать, - приводит ТАСС слова Йохауг. - Об этом чемпионате мира я думала последние два года, я настраивалась на успешное вступление в Зефельде, и сейчас я впечатлена теми результатами, которых мне удалось здесь достигнуть.

На чемпионате мира в Зефельде Йохауг также завоевала золото в скиатлоне и на дистанции 10 километров.

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