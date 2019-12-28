Тереза Йохауг: «Очень удивлена тем, как я выступила в масс-старте»

Норвежская лыжница Тереза Йохауг поделилась впечатлениями от выступления в масс-старте на 10 километров в рамках многодневки «Тур де Ски». Она стала победительницей гонки

— Я была очень удивлена тем, как я прошла это масс-старт, — сказала норвежка в эфире телеканала Eurosport 2. — У меня был очень хороший день по состоянию, по скольжению. Очень счастлива вернуться в эту гонку, в этот формат. Я очень удивлена и очень довольна собой. Многодневку нужно начинать с хорошего настроения, и это сегодня получилось. Конечно, завтрашний день не мой формат. Но и в моем формате много соревнований, и я извлеку из этого пользу.

Лучшая среди россиянок Наталья Непряева заняла шестое место.