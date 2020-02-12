Олимпийская чемпионка мира Тереза Йохауг отреагировала на отстранение из национальной команды шведки Дженни Франссон. Ее допинг-проба «Б» оказалась положительной.

— Грустно видеть, что это происходит, — цитирует Йохауг Expressen. — Я в это не вникала и не знаю, за что ее дисквалифицировали и каков будет исход. Больше не знаю, что произошло. Не хочу говорить, пока не разберусь в этом.

Напомним, Йохауг была дисквалифицирована на 18 месяцев из-за обнаружения в ее допинг-пробе клостебола в октябре 2016 года. Оказалось, что врачи норвежской сборной порекомендовали лыжнице использовать мазь для губ «Трофодермин», которую используют при ожогах.