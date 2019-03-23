Тереза Йохауг: "Не хотела, чтобы Непряева упала. Такое часто случается в масс-стартах"

Норвежская лыжница Тереза Йохауг заявила, что не хотела ронять Наталью Непряеву во время масс-старта на этапе Кубка мира в канадском Квебеке. Российская команда подала протест на действия норвежки, посчитав, что она подрезала россиянку.

- Сегодня было много падений, - приводит слова Йохауг Dagbladet. - На спуске я шла за Непряевой, имея большую скорость по сравнению с ней. Рядом со мной была свободная лыжня. Я перестроилась. А она вышла на ту же самую дорожку позади меня.

Я не хотела, чтобы Непряева упала. К сожалению, такое часто случается в масс-стартах. Особенно при таком качестве лыжни.

Напомним, Йохауг стала второй в этой гонке, а Непряева заняла 19-е место.

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