Терентьева стала седьмой в первой гонке после рождения ребенка

Российская лыжница, олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Наталья Терентьева впервые вышла на старт после полуторагодового перерыва.

На проходящем в Кирово-Чепецке четвертом этапе Кубка России — 2024/25 Наталья Терентьева, участвуя в гонке на дистанции 5 км классическим стилем, пришла к финишу седьмой.

Ее отставание от победительницы, своей сестры Дарьи Непряевой, составило 19,6 секунды.

В августе 2024 года, через год после свадьбы с лыжником Александром Терентьевым, у Натальи родилась дочь.