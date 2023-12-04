Терентьева: «Стараюсь тянуться по большей части за парнями, как бы искусственно завышаю себе планку»

Российская лыжница Наталья Терентьева (Непряева) ответила на вопрос, не устает ли она на сборах от недостатка личного пространства.

«Основные тренировки, когда идет техническая или скоростная работа, я всегда выполняю одна. Спарринг-партнер, даже если есть, мне зачастую только мешает, особенно если это девочка. Я стараюсь тянуться по большей части за парнями, как бы искусственно завышаю себе планку. В бытовом плане я вообще не люблю оставаться одна. До замужества у нас был девчачий коллектив, сейчас постоянно рядом Саша, и мне это очень сильно помогает. Раньше ведь как было: конец сбора, надо продолжать заставлять себя тренироваться, а ты думаешь только о том, что хочешь домой, к родным и близким. Сейчас, считайте, половина семьи постоянно со мной, на сборе. Я морально не устаю», — цитирует Терентьеву RT.

28-летняя Терентьева является олимпийской чемпионкой в эстафете (2022), трехкратным призером Олимпийских игр, трехкратным призером чемпионатов мира. В сезоне-2021/22 она завоевала Большой хрустальный глобус.

В августе спортсменка вышла замуж за российского лыжника Александра Терентьева.